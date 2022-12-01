Камерун — Бразилия. Веселее французского сценария

2 декабря состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун — Бразилия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех камерунцев оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Камерун — Бразилия 2 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Камерун — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют камерунцы, сыграет коэффициент 1.98. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун — Бразилия (02.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 2 декабря запланированы четыре матча заключительного тура группового этапа финального раунда. В одном из них на стадионе «Халифа» в Дохе померяются силами Камерун и Бразилия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Не совсем закономерно уступив в игре 1-го тура Швейцарии (0:1), сборная Камеруна сумела собраться с мыслями и взять очки в матче с Сербией (3:3) во встрече 2-го тура. Одним из главных героев матча стал Венсан Абубакар. Нападающий установил историческое достижение — он стал первым в истории ЧМ африканцем, который забил гол и отдал результативный пас после выхода на замену.

Месси прокомментировал скандальный эпизод с футболкой сборной Мексики.

Не последнюю роль сыграли преданные болельщики Камеруна. Несмотря на то что «неукротимые львы» уступали сербам к 60-й минуте со счётом 1:3, многотысячная армия фанатов не переставала их поддерживать. Персональные поклонники были и у Гаэля Ондуа, появившегося на поле на 67-й минуте. После игры ему даже подарили хоккейную форму сборной России.

В матчах со Швейцарией и Сербией защитник выступал в бутсах с изображением российского флага. Из-за этого он получил много неприятных сообщений со всего мира. Тем не менее в одном из интервью Ондуа отметил, что играет так уже 10 лет и не собирается ничего менять в своей жизни. Он подчеркнул, что вырос и был всему обучен в России.

Партнёры по национальной команде и главный тренер также поддерживают Ондуа. В составе царила бы идеальная атмосфера, если бы не конфликт между Андре Онана и Ригобером Сонгом. По его итогам голкипер покинул расположение сборной. Потеря довольно серьёзная. Без него камерунцы пропустили три мяча от Сербии.

Пеле экстренно госпитализирован. Врачи пытаются спасти легенду.

В предстоящем матче у «неукротимых львов» наверняка возникнут серьёзные проблемы оборонительного плана. Ни для кого не секрет, что у сборной Бразилии очень мощная линия атаки. За счёт этого и не только она непринуждённо обыграла в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа ЧМ-2022 Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0).

Таким образом, жёлто-зелёные досрочно добыли путёвку в плей-офф ЧМ. Недавно появилась информация, что с Камеруном они сыграют резервным составом. Весьма вероятно, на поле появится Дани Алвес, для которого ЧМ в Катаре станет последним в карьере. Однако даже это не повод рассчитывать на то, что «неукротимые львы» сумеют зацепить очки.

В квалификации ЧМ-2022 главный тренер сборной Бразилии Тите очень часто экспериментировал и выделял игровое время молодым, а также проигрывающим конкуренцию футболистам. В результате за 17 туров группового этапа отборочного турнира его подопечные не потерпели поражения ни в одном из матчей при всего трёх ничейных результатах.

Во всех остальных встречах жёлто-зелёные одержали уверенные победы, порадовав результативностью. За этот отрезок времени они забили 40 мячей. Думается, предстоящий матч получится богатым на события. Неплохим вариантом для ставки выглядит тотал больше 3 мячей за коэффициент 2.10.

У Камеруна наверняка сумасшедшая мотивация. В случае победы он сохранит шансы на выход в плей-офф ЧМ. Хотя многое также будет зависеть от итогов матча Сербия — Швейцария. У Бразилии, несмотря на кадровые потери — выбыли из строя Неймар, Алекс Сандро и Данило — огромные ресурсы. Даже играя не во всю силу, сборная способна забить много голов и выиграть. В любом случае такого блеклого матча, как у французов, у бразильцев после ротации не будет. Нужно уметь грамотно работать с ресурсами.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Камерун — Бразилия 2 декабря 2022 года

У Камеруна есть запредельная мотивация и невероятная поддержка болельщиков. Однако «неукротимые львы» лишились основного голкипера и много пропустили от Сербии. От жёлто-зелёных им может прилететь ещё больше. Вне всяких сомнений, у Бразилии потрясающая глубина состава. В квалификации ЧМ Тите часто экспериментировал и наигрывал резервистов. Невнятного выступления от его подопечных ждать определённо не стоит. Наверняка будет много борьбы и голов.

Ставка: тотал больше 3 мячей за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 12.15 на ЧМ-2022.

Посол России в Катаре: мы ожидали провокаций от Украины.

Прогноз на матч Гана — Уругвай с коэффициентом 8.90.

В «Барселоне» вновь высказались о возможном возвращении Месси.

Прогноз на матч Япония — Испания с коэффициентом 3.14.

Прогноз на матч Коста-Рика — Германия с коэффициентом 3.74.