Аргентина — Австралия: прогноз Александра Мостового на игру ЧМ-2022 3 декабря

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Аргентина — Австралия.
Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 2.12.
«Сборная Аргентины после стартового поражения в групповом раунде сделала выводы и стала более агрессивна впереди. С каждым следующим матчем команда прибавляла в оборотах, и заключительный тур провела уже очень солидно по качеству футбола. Как итог — абсолютно заслуженное первое место в группе и хорошие перспективы пройти в четвертьфинал турнира, учитывая уровень предстоящего противника.
Что касается Австралии, то я считаю, что состав уже достиг своего максимума, сумев выйти из такой непростой группы, отправив домой грозных датчан. «Соккеруз» показали довольно смелый футбол впереди и не закрывались на своей половине поля ни в одном матче. Это принесло результат и вывело представителей зелёного континента в 1/8 финала, однако вряд ли стоит реально рассчитывать на проход в следующий раунд.
На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и не стоит ждать сенсации от матча. Аргентина по всем показателям имеет преимущество над соперником и набрала практически пиковые показатели формы.
«Альбиселесте» очень здорово провели матч с Польшей и при подобном качестве их игры австралийцам, как я считаю, ничего не светит в предстоящей игре.
Мой прогноз — фора (-2) на Аргентину за коэффициент 2.12».
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Где покажут матч Аргентина — Австралия.
Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.
Сборная Уругвая не вышла в плей-офф ЧМ впервые за 20 лет.
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