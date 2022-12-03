Аргентина — Австралия: прогноз Александра Мостового на игру ЧМ-2022 3 декабря

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Аргентина — Австралия.

Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 2.12.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

«Сборная Аргентины после стартового поражения в групповом раунде сделала выводы и стала более агрессивна впереди. С каждым следующим матчем команда прибавляла в оборотах, и заключительный тур провела уже очень солидно по качеству футбола. Как итог — абсолютно заслуженное первое место в группе и хорошие перспективы пройти в четвертьфинал турнира, учитывая уровень предстоящего противника.

Что касается Австралии, то я считаю, что состав уже достиг своего максимума, сумев выйти из такой непростой группы, отправив домой грозных датчан. «Соккеруз» показали довольно смелый футбол впереди и не закрывались на своей половине поля ни в одном матче. Это принесло результат и вывело представителей зелёного континента в 1/8 финала, однако вряд ли стоит реально рассчитывать на проход в следующий раунд.

На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и не стоит ждать сенсации от матча. Аргентина по всем показателям имеет преимущество над соперником и набрала практически пиковые показатели формы.

«Альбиселесте» очень здорово провели матч с Польшей и при подобном качестве их игры австралийцам, как я считаю, ничего не светит в предстоящей игре.

Мой прогноз — фора (-2) на Аргентину за коэффициент 2.12».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

Где покажут матч Аргентина — Австралия.

Определились все пары участников 1/8 финала ЧМ-2022.

Сборная Уругвая не вышла в плей-офф ЧМ впервые за 20 лет.

Прогноз на матч Нидерланды — США с коэффициентом 8.00.