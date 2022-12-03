Эксперты назвали главного фаворита на победу в ЧМ-2022 перед матчами 1/8 финала

На ЧМ-2022 в Катаре завершился групповой этап. По его итогам 16 команд прошли в плей-офф, остальные сборные покинули чемпионат. 3 декабря стартует стадия 1/8 финала.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Букмекеры принимают ставки на победителя турнира. Аналитики считают фаворитом Бразилию, поставить на команду Тите можно с коэффициентом 3.20. В первом раунде плей-офф бразильцы сыграют с Южной Кореей (коэффициент 250.00).
Шансы сборной Аргентины эксперты оценили коэффициентом 6.00, соперник Месси и компании в 1/8 финала — Австралия (250.00). На Францию можно поставить за 6.50, подопечные Дидье Дешама сыграют с Польшей (200.00).
Вероятность успеха сборной Испании оценили коэффициентом 7.50. Испанцы в 1/8 финала встретятся с Марокко (85.00). Сделать ставку на Англию можно за 9.50, британцам предстоит матч с Сенегалом (130.00).
На сборную Португалии принимают ставки с коэффициентом 12.00, Криштиану Роналду и его команда сыграют со Швейцарией (65.00). Вероятность победы Нидерландов оценили котировкой 20.00, оранжевых ждёт матч с командой США (100.00).
Поставить на команду Хорватии можно за 40.00. Сборная Златко Далича встретится с командой Японии (75.00).
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Сборная Уругвая не вышла в плей-офф ЧМ впервые за 20 лет.
Д. Билялетдинов: Германия заслужила вылет с ЧМ-2022.
Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.
- 3 декабря 2022
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:03
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
00:21
-
00:14
-
00:07
-
00:02
- 2 декабря 2022
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45