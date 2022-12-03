Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды — США

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды – США.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.63.
«Начинаются матчи плей-офф, хотя, на мой взгляд, ещё в 3-м туре группового этапа он стартовал для многих команд. Мы видели совершенно сумасшедшие развязки. Возможно, в плей-офф будет даже не настолько интересно.
Нидерланды против США — пара интересная, непредсказуемая, но я уверен, что ярким это противостояние не получится. Голландцы в очень скучный футбол играют, хотелось бы от них видеть хотя бы то, что они демонстрировали в Лиге наций или отборе. Но ван Гал очень прагматичную команду делает, за её матчами смотреть не очень интересно.
У американцев команда молодая, но в то же время и она достаточно прагматичная. Всего два мяча сборная США забила в группе, но пропустила вообще только от Бэйла с пенальти. Может эта команда играть быстро, лететь вперёд, но о тылах никогда не забывает.
Не могу себе представить, чтобы в таком матче мы увидели большое количество голов. Не удивлюсь, если будет 0:0. Тут даже до серии пенальти могут дойти. А если кто-то забьёт, то гол может стать единственным. Отыграться будет чрезвычайно тяжело.
Так что ставлю на тотал меньше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 22.0.
Где покажут матч Нидерланды — США.
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- 3 декабря 2022
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