Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды — США

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды – США.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.63.

«Начинаются матчи плей-офф, хотя, на мой взгляд, ещё в 3-м туре группового этапа он стартовал для многих команд. Мы видели совершенно сумасшедшие развязки. Возможно, в плей-офф будет даже не настолько интересно.

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Нидерланды против США — пара интересная, непредсказуемая, но я уверен, что ярким это противостояние не получится. Голландцы в очень скучный футбол играют, хотелось бы от них видеть хотя бы то, что они демонстрировали в Лиге наций или отборе. Но ван Гал очень прагматичную команду делает, за её матчами смотреть не очень интересно.

У американцев команда молодая, но в то же время и она достаточно прагматичная. Всего два мяча сборная США забила в группе, но пропустила вообще только от Бэйла с пенальти. Может эта команда играть быстро, лететь вперёд, но о тылах никогда не забывает.

Не могу себе представить, чтобы в таком матче мы увидели большое количество голов. Не удивлюсь, если будет 0:0. Тут даже до серии пенальти могут дойти. А если кто-то забьёт, то гол может стать единственным. Отыграться будет чрезвычайно тяжело.

Так что ставлю на тотал меньше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 22.0.

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