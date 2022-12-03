Нидерланды — США: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, трансляция матча

3 декабря на ЧМ-2022 по футболу в матче 1/8 финала встретятся сборные Нидерландов и США. Начало игры запланировано на 18:00 мск.
В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты считают фаворитами голландцев: поставить на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.95. Шансы США оценили коэффициентом 4.60, а ничья идёт за 3.40.
Сделать ставку на выход в 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерландов можно с коэффициентом 1.47. Выход в следующий раунд американцев оценён в 2.90.
Букмекеры считают, что матч Нидерланды — США не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.18. Гол голландцев оценивают в 1.27, а на то, что забьют американцы, можно поставить за 1.66.
Экспресс с коэффициентом 22.0.
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Прогноз Александра Мостового на матч Аргентина — Австралия.
Впервые с ЧМ-1994 ни одна сборная не набрала 9 очков в группе.
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