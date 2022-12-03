Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов: прогноз Ивана Штыркова на бой

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов.
Ставка: победа Исмаилова за 1.31.
«Бой предстоит очень интересный, любителям ММА будет интересно посмотреть это противостояние, да и даже бойцам, таким как я, будет очень интересно узнать наконец, кто прямо топ-топ в 84. Все российские ММА, как ни прискорбно это звучит, крутятся вокруг нескольких фамилий, в том числе как раз Шлеменко и Исмаилова. Я имею в виду «прискорбно», потому что мало медийных бойцов, а мелькают всего лишь три-четыре фамилии на просторах интернета.
Вернёмся, конечно, сначала к такому аспекту, как кондиции бойцов. Очень надеюсь, что оба будут в максимальных кондициях, от этого выиграют все, как бойцы, так и публика, которая будет смотреть этот бой. Надеюсь, что Александр Шлеменко не недооценит Магу, не будет надеяться, что его так же «отключит» где-то в третьем раунде, а подготовится по максимуму и закатит чёткий бой.
В плане какой-то универсальности, мне кажется, что у Маги больше фронт работы, он может как в стойке отработать очень хорошо, быстро, жёстко, комбинационно, так и может навязать борьбу. Вопрос будет стоять именно в кондициях, в той форме, в которой выйдут Мага и Александр.
У Александра давно уже не было пятираундовых боёв и таких соперников, на самом деле, тоже очень давно не было. У Маги все его пятираундовые бои… Особенно последний, плохо очень сложился, были допущены оплошности где-то, или в его подготовке, или в предстартовом уже моменте.
Если мы берём их просто как двух спортсменов, без каких-то личностных моментов, то, если рассматривать разнообразие и рост бойца, я склоняюсь в сторону Маги, но в то же время желаю, чтобы Александр Шлеменко не допустил ошибки какой-то, не недооценил Магомеда в плане того, что не подумал бы, что он «не дышит» и отключится на середине пятираундового боя.
Точно знаю, что Магомед очень чётко отрабатывает все вопросы, все нюансы, исправляет очень много ошибок, не допускает одну и ту же ошибку дважды. Поэтому фаворитом в этом бою для меня выступает Мага со своей универсальностью, но в целом бой для меня выглядит очень равным. Пока я вижу, что это будет решение и бой не закончится досрочно ни в какую из сторон».
Экспресс с коэффициентом 24.8.
Шлеменко и Исмаилов успешно сделали вес перед боем на RCC 13.
Артур Арутюнян сделал прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов.
Прогноз на бой Исмаилов — Шлеменко.
- 3 декабря 2022
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