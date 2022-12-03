Аргентина — Австралия: ставка Александра Елагина на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Австралия.

Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 2.16.

«Действующие победители Кубка Америки не без труда пробились в плей-офф. Да, Аргентина выиграла свою группу, но уступила в первом же туре Саудовской Аравии. Это будет восьмая игра между командами и третья в рамках мировых первенств.

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Однако в финальных турнирах чемпионата мира команды ещё не встречались, ведь до этого они провели две игры в рамках интерконтинентального отбора. Общий баланс матчей — пять побед Аргентины, одна ничья и одна победа Австралии.

Четыре года назад Аргентина вылетела на этапе 1/8 финала, проиграв сборной Франции. Аргентинцы ни разу не выходили в четвертьфинал мировых первенств дважды подряд с 1990 года. Австралия вышла в плей-офф только во второй раз. Впервые это случилось в 2006 году под руководством Гуса Хиддинка. Тогда они проиграли Италии, пропустив в добавленное к основному время с очень спорного пенальти.

За три игры турнира аргентинцы позволили соперникам нанести всего 11 ударов по своим воротам. Это лучший показатель среди всех сборных. Лионель Месси ещё никогда не забивал гол в плей-офф чемпионата мира. Однако он создал пять моментов в победной встрече с Польшей.

С 1966 года игроком, принимавшим участие в наибольшем количестве голевых моментов своей команды, был Диего Марадона. У него их 67, а у Месси 63. Поэтому у Лео есть шикарный шанс улучшить это достижение, а у Аргентины – уверенно пройти в четвертьфинал».

Экспресс с коэффициентом 24.8.

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