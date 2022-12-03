Аргентина — Австралия: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, трансляция матча

3 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Аргентина – Австралия. Начало запланировано на 22:00 мск.
В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Эксперты считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Лионеля Скалони можно с коэффициентом 1.21. На победу Австралии дают коэффициент 16.0. Ничья в основное время идёт за 7.30.
Букмекеры не сомневаются в том, что в 1/4 финала ЧМ-2022 пройдут аргентинцы, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.10. Сделать ставку на выход австралийцев в следующий раунд можно за 8.70.
Букмекеры считают, что матч Аргентина — Австралия будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.75. Гол Аргентины оценивают в 1.05, а на то, что отличится сборная Австралии, можно поставить за 2.43.
Экспресс с коэффициентом 24.8.
Где покажут матч Аргентина — Австралия.
Прогноз Александра Мостового на матч Аргентина — Австралия.
Прогноз на матч Аргентина — Австралия с коэффициентом 3.70.
Ондуа: после матча с Бразилией я обменялся футболками с Неймаром.
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