Аргентина — Австралия: результат матча, как сыграли, кто вышел в 1/4 финала ЧМ-2022

3 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играли сборные Аргентины и Австралии. Команды встретились на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск.
Аргентина уверенно контролировала игру с самых первых минут, благодаря чему смогла первой открыть счёт.
Случилось это на 35-й минуте встречи, когда отличился нападающий Лионель Месси после передачи защитника Николаса Отаменди.
На 57-й минуте после грубой ошибки голкипера австралийцев Мэтью Райана Хулиан Альварес укрепил преимущество своей команды. На 77-й минуте нападающий сборной Австралии Крейг Гудвин решился на дальний удар по воротам соперника, и мяч после рикошета от хавбека Энцо Фернандеса переправился в ворота Эмилиано Мартинеса.
В последние минуты матча Австралия сравнять счёт не смогла. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу Аргентины.
В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Валерий Баринов: считаю глупостью делать паспорт болельщика.
Дзюба: многие ошиблись в том, что говорили про Черчесова.
Генич: когда такое количество футбола, уже немного подташнивает.
- 4 декабря 2022
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:30
-
01:00
-
00:30
-
00:15
- 3 декабря 2022
-
23:45
-
23:15
-
21:30
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:54
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00