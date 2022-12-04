«Авангард» — «Трактор»: где смотреть онлайн, трансляция матча, по какому каналу покажут

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Трактор». Начало игры — в 14:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.70. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценена экспертами в 4.00.

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05.

Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Экспресс с коэффициентом 11.46.

Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист» с коэффициентом 4.05.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.

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