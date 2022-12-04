Франция — Польша: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Франция – Польша.
Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.96.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«По шесть очков набрали сборные Франции и Австралии в своей группе, но по дополнительным показателям французы вышли с первого места. И теперь Франция сыграет со сборной Польши, худшей командой по игре в последней трети на этом чемпионате мира. У поляков совсем мало что там получается, даже несмотря на наличие Левандовского, Зелинского и прочих интересных исполнителей.
Больше всего игры было на половине поля сборной Польши на групповой стадии. С горем пополам поляки прошли — с помощью разницы забитых и пропущенных мячей, хотя мексиканцы, конечно, смотрелись поинтереснее и более страстный футбол показали.
Но как Польша вышла, так она, скорее всего, и вылетит. Думаю, у Франции проблем не будет. Дал лидерам своим отдохнуть Дидье Дешам. Они полны решимости добиться такого же результата, как четыре года назад в России. В отличной форме Килиан Мбаппе, Гризманн отлично действует. У поляков шансов нет. Минимум в два мяча Франция одержит победу.
Мой прогноз — Франция выиграет с форой (-1.5)».
Экспресс с коэффициентом 11.46.
Где покажут матч Франция — Польша.
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