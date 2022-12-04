Эксперты назвали шансы «Металлурга» возглавить Восточную конференцию КХЛ

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Автомобилист». Начало – в 15:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Между командами всего одно очко – «Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, а «Металлург» идёт на второй строчке. В случае победы «лисы» могут возглавить таблицу Востока.

Поставить на победу «Металлурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Автомобилиста» оценивается в 3.54. На ничью дают коэффициент 4.30.

Букмекеры считают, что матч «Металлург» – «Автомобилист» должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.42. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30.

Экспресс с коэффициентом 11.46.

Боб Хартли не возглавит «Ак Барс» после ухода Знарка.

Прогноз на матч «Куньлунь» — СКА с коэффициентом 3.40.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.

Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист» с коэффициентом 4.05.