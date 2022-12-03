«Металлург» — «Автомобилист». Воробьёв взойдёт на трон Востока

Команда из Магнитогорска отнимет первое место в таблице у екатеринбуржцев, но надолго ли сможет его удержать?

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Автомобилист». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех екатеринбуржцев оценивается в 3.54. На ничью дают коэффициент 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 4 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Металлург» – «Автомобилист» должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.42. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» (04.12.2022)

В воскресенье в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт матч между двумя лидерами Восточной конференции КХЛ. Местный «Металлург» принимает «Автомобилист» из Екатеринбурга, первое вбрасывание состоится в 15:00 мск.

На Востоке между лидерами конкуренция сейчас гораздо серьёзнее, чем на Западе. Тут двух лидеров разделяет всего одно очко. Первую строчку занимает «Автомобилист», у которого в активе 53 очка, а на второй расположился «Металлург», набравший 52. Чуть позади «Сибирь», у которой 49, но она провела на три матча больше, чем лидеры.

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Статистические показатели у клубов похожи. Разница у «Автомобилиста» 117:84, а у «Магнитки» 111:83. Обе команды сейчас в отличной форме. «Металлург» одержал семь побед в восьми последних матчах, а «Автомобилист» выиграл в девяти из десяти игр. Не так давно эти команды уже играли между собой, и тот матч закончился в пользу «Авто».

Около двух недель назад встреча лидеров в Екатеринбурге получилась напряжённой и захватывающей. Гости открыли счёт, «Авто» отыгрался и сам вышел вперёд, потом очередной рывок от «Магнитки», и хозяева с трудом перевели игру в овертайм. Решающую шайбу забросил в самом начале овертайма Кёртис Валк, реализовав большинство. В итоге клуб из Екатеринбурга выиграл (4:3 ОТ).

Валк сейчас не в лучшей форме, он стал забивать и отдавать пасы гораздо реже, чем в начале сезона, но практически каждое его результативное действие важно. Из лидеров «Автомобилиста» сейчас самые стабильные – это Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Иметь в составе двух лучших бомбардиров лиги — очень мощный козырь, который часто становится решающим.

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У «Металлурга» стабилен Филипп Майе. Канадец редко уходит с матча, не набрав очков. В каждой из встреч с «Автомобилистом» в текущем сезоне он записывал на свой счёт по одной шайбе и передаче. «Магнитка» сейчас набрала форму во многом благодаря отличной командной игре.

Хозяева не боятся соперника, ведь они прекрасно знают, как обыгрывать «Авто». До прошлой игры «Магнитка» в матчах КХЛ с «Автомобилистом» вела серию из пяти побед. Шесть игр кряду «Магнитка» забрасывает сопернику не менее трёх шайб, очень вероятен такой исход и сейчас. Лучшим вариантом для ставки выглядит победа хозяев с небольшой форой (-1) за 2.10.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 4 декабря 2022 года

В последних матчах «Магнитка» смотрелась лучше соперника. «Лисы» подтянули игру в обороне, стали меньше ошибаться. Складывается впечатление, что последнее поражение в игре с «Авто» подстегнуло команду, да и работа Дмитрия Рябыкина приносит свои плоды. Мощной атаке гостей будет сложно пробивать такого соперника. Наиболее вероятный исход – это победа «Металлурга», причём, скорее всего, с хорошим отрывом.

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1) за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 24.8.

Прогноз на матч «Куньлунь» — СКА с коэффициентом 3.40.

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Прогноз на матч «Металлург» — «Автомобилист» с коэффициентом 4.05.

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