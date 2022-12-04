«Нефтехимик» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ от Максима Лебедева

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» – «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.30.

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«При всех своих последних успехах «Нефтехимик» тем не менее, остается последней командой Восточной конференции. Слишком уж много было потеряно на старте сезона. Тут, конечно, на помощь «младшему брату» пришёл «старший брат», изрядно помучивший ярославцев в Казани. А «Нефтехимик» в это время отдыхал четверо суток. Но не просто так, а возвратившись с изнурительного дальневосточного выезда, где календарь устроил ему адский график матчей.

Между прочим, четверо суток – недостаточный срок для полного восстановления после такого вояжа, и это тоже надо иметь в виду.

Итак, «Нефтехимик», набирающий в сезоне 43,1% очков, а дома целых 60,0% (представляете, насколько домашняя команда?), принимает «Локомотив», набирающий в сезоне 67,6% очков, но на выезде – только 62,5%.

Получается, что соперники конкретно в Нижнекамске практически равны. Что подтверждает и статистика личных встреч, где с момента создания КХЛ у ярославцев не такое уж и большое преимущество. Но в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов в Нижнекамске, абсолютное равенство – по пять побед на брата.

Всё это подводит меня к очень осторожному прогнозу. Слишком уж много компонентов и нюансов вдруг оказывается на хозяйской стороне. Поэтому предположу, конечно же, низовой матч (с «Локомотивом» другие и не предполагаются), с тоталом не выше 6.5 шайбы. По итогам этого матча гости наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время».

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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