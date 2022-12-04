Прогноз на матч чемпионата мира по футболу Англия — Сенегал

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/8 ЧМ-2022 в Катаре Англия — Сенегал.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.60.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Англичане на этом турнире ещё не встречались с действительно опасным соперником, который мог бы проверить реальное состояние команды Саутгейта. Иран и Уэльс были обыграны налегке и даже с некоторым шиком. Англичане не боялись массированно идти в атаку, не портили впечатление от игры излишней прагматичностью.

США удалось остановить «трёх львов» за счёт прессинга и надёжной игры в обороне, но там было впечатление, что фаворит не слишком сильно упирается ради победы.

Сенегалу выход в плей-офф дался гораздо труднее. «Львы Теранги» выдали два хороших матча и один неплохой, но проиграли Нидерландам. Зато когда сенегальцы оказались прижатыми к стенке, они смогли приятно удивить мощной и эффективной игрой с опасными эквадорцами. Выход в плей-офф — само по себе достижение для сенегальцев.

Нет сомнений, что англичане сейчас сильнее своего соперника. Если они смогут раскрыть свои сильные стороны, не будут выдумывать хитроумных планов и экономить силы, то победа от них никуда не денется. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу сборной Англии с форой (-1.5) за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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