Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Виннипег» — «Анахайм». Старт игры запланирован на 23:00 мск.

Ставка: победа «Виннипега» с форой (-1.5) за 1.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Виннипег» постепенно прибавляет в работе спецбригад большинства и улучшает позицию в турнирной таблице. Хозяева поднялись на пятое место Западной конференции. «Джетс» записали в актив, после 22 встреч, 29 очков. В минувшей игре хозяева уступили «Коламбусу» 1:4. Поражение завершило удачную серию «Виннипега» из трёх побед подряд.



«Анахайм» остаётся главным разочарованием текущего сезона в НХЛ. Обладая довольно неплохим подбором игроков, «Дакс» выиграли всего в шести из 24 встреч. Таким образом, «Утки» набрали 14 очков и уже перешли за рубеж 100 пропущенных шайб. В последнем матче «Даллас» с сухим счётом 5:0 обыграл «Анахайм». В избиении гостей активное участие принял второй снайпер лиги — Робертсон. Он забросил в ворота «уток» три шайбы.

«Виннипег» представляет собой гораздо более сильную команду, чем аутсайдер Западной конференции — «Анахайм». Гости пропускают в среднем чуть более четырёх шайб за игру, поэтому «Джетс» не составит труда разбить «Дакс». Перспективно выглядит ставка победа «Виннипега» с форой (-1.5) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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