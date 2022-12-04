Эдуард Мор сделал прогноз на матч 1/8 ЧМ-2022 Англия – Сенегал
Поделиться
Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 1/8 ЧМ-2022 Англия – Сенегал.
Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.57.
«1/8 финала чемпионата мира уже набрала ход.
На мой взгляд, у англичан лучший состав на этом чемпионате мира. Они играют с большим запасом. А Сенегал, как мне кажется, уже прыгнул выше головы.
При этом в плей-офф англичане должны максимально включаться и уверенно побеждать.
Ставлю на победу Англии с форой (-1.5) за коэффициент 2.57».
Экспресс с коэффициентом 13.35.
Где покажут матч Англия — Сенегал.
Прогноз Александра Елагина на матч Англия — Сенегал.
Салихова: сомневаюсь, что в Азиатской конфедерации все будут рады России.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
22:00
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:35
-
20:15
-
20:01
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент