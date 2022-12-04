Эдуард Мор сделал прогноз на матч 1/8 ЧМ-2022 Англия – Сенегал

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 1/8 ЧМ-2022 Англия – Сенегал.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.57.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«1/8 финала чемпионата мира уже набрала ход.

На мой взгляд, у англичан лучший состав на этом чемпионате мира. Они играют с большим запасом. А Сенегал, как мне кажется, уже прыгнул выше головы.

При этом в плей-офф англичане должны максимально включаться и уверенно побеждать.

Ставлю на победу Англии с форой (-1.5) за коэффициент 2.57».

Экспресс с коэффициентом 13.35.

Где покажут матч Англия — Сенегал.

Прогноз Александра Елагина на матч Англия — Сенегал.

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