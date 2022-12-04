Франция – Польша: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто забивал

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 между сборными Франции и Польши. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Валенсуэлы прозвучал в 18:00 мск. Победу одержала Франция со счётом 3:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.

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На 44-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал своевременный пас в штрафную, Оливье Жиру оторвался от опекуна и пробил точно в дальний угол ворот — польский голкипер Войцех Щенсны не сумел справиться с ударом.

На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В начале компенсированного времени Мбаппе оформил дубль.

На 90+9-й минуте поляк Роберт Левандовски забил единственный гол своей команды с пенальти.

Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они также проведут свою игру сегодня, 4 декабря (начало — в 22:00 мск).

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