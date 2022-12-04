Прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Сенегал с коэффициентом 9.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата мира по футболу Англия — Сенегал от эксперта «Чемпионата».

Ставка: индивидуальный тотал Англии больше 3.5 мяча за 9.10.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Англичане являются обладателями самого дорогого состава на чемпионате мира в Катаре. На данный момент они полностью оправдывают это звание. Команда легко прошла групповой этап, победив в двух матчах и сыграв в одном вничью. Футболисты забили девять мячей и в двух встречах пробивали индивидуальный тотал больше 2.5 мяча. Исключением стала встреча с США, но её вообще не стоит учитывать — слишком много странностей было в том матче.

Сенегал — команда атакующего стиля, не владеющая крепкой обороной. Африканская сборная проиграла в матче с Нидерландами со счётом 0:2, но тогда оранжевые только набирали ход. Затем сенегальцы обыграли Катар (3:1) и Эквадор (2:1). Похожего на англичан соперника сборная ещё не видела.

Играть с Англией без защиты точно не стоит. Иранцы попробовали и пропустили шесть мячей. Уэльс неплохо обороняется, но всё-таки «три льва» забили в его ворота три гола. 1/8 финала ЧМ-2022 не соответствует ожиданиям — пока все матчи этого этапа закончились с тоталом больше 2.5 мяча.

Будет весело и в игре между Англией и Сенегалом, но африканцам точно не позавидуешь. Делаем ставку на яркое нападение «трёх львов», которое после одного гола регулярно будет ловить сенегальцев на ошибках.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

Жиру стал лучшим бомбардиром в истории Франции.

Роналду недоволен действиями тренера сборной Португалии на ЧМ-2022.

Кавазашвили ждёт драку в матче Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

Салихова: сомневаюсь, что в Азиатской конфедерации все будут рады России.