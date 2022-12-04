Япония — Хорватия: когда начало, где покажут матч 1/8 финала ЧМ-2022

5 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Япония — Хорватия. Начало – в 18:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире на территории России можно на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хорватам: поставить на победу Хорватии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех Японии оценивается в 3.88. На ничью дают коэффициент 3.40.
Букмекеры считают, что встреча Япония — Хорватия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.62.
Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.06. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.80.
Экспресс с коэффициентом 13.35.
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