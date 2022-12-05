«Ак Барс» — «Динамо»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал московское «Динамо».

Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) одержали хозяева.

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В первом и втором периоде команды забить не смогли.

На второй минуте третьего периода Дмитрий Воронков с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова вывел хозяев вперёд. Однако через пять минут равенство в счёте восстановил Иван Муранов.

На 16-й минуте третьего периода форвард Андрей Миронов вывел гостей вперёд. За 53 секунды до конца третьего периода Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва сделал счёт 2:2.

В овертайме победу хозяевам принёс Станислав Галиев.

Напомним, это был первый матч казанцев без бывшего главного тренера Олега Знарка, уволенного 2 декабря.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях у астанинского «Барыса» 6 декабря. Москвичи в этот же день сыграют дома с санкт-петербургским СКА.

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