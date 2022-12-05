«Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 5 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Минск) – «Северсталь».



Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.78.



«Весьма сложный для прогнозирования матч, поскольку при заходе на прогноз с различных направлений результаты получаются не просто противоположными, но и взаимоисключающими. Судите сами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Зубры» потихоньку разогнались, разбежались, выиграли три из четырёх последних матчей, в том числе дважды у московского «Динамо». Всего в сезоне они набирают 55,3 процента очков, при этом дома играют лучше – 66,7 процента очков.



У «Северстали» действующая серия из четырёх поражений подряд. На выезде череповчане проиграли четыре последних матча, при этом две этих серии не накладываются друг на друга, а пересекаются. В сезоне «Северсталь» набирает 46,1 процента очков, но на выезде этот показатель падает до 42,5 процента. То есть тут с фаворитом всё ясно.



По статистике личных встреч в целом прорисовывается ничья, на которую соперники наиграли за последние 12 лет. Но при этом совершенно шокирующая статистика в десяти последних междусобойчиках, проведённых в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Минске – у «Северстали» восемь побед из десяти. То есть серия между этими соперниками имеет ярко выраженный гостевой характер. Но при этом два матча уже текущего сезона завершились хозяйскими победами. И что тут брать за основу?



Приходится включать чуйку, а она подсказывает, что минчане постепенно выходят на пик формы, до которой «Северстали» ещё как до Китая на четвереньках. Но статистику личных встреч в окно не выбросишь. Поэтому и прогноз будет весьма робким. Ждём не слишком обильный на голы матч с тоталом ниже 6.5. В итоге же хозяева наберут в нём минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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