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Япония — Хорватия: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф ЧМ-2022

Япония — Хорватия: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф ЧМ-2022
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Япония – Хорватия в 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

Ставка: обе забьют за 2.03.

«Японцев в плей-офф не ожидали увидеть, с учётом того, что в группе были Испания и Германия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хорватия — команда заслуженная, но постаревшая. Деян Ловрен сказал, что надо наслаждаться своим последним танцем, а последний он для многих футболистов. Пока получается.

Хорваты очень опытные, а Далич — хитрый тренер. Конечно же, он учтёт опыт матчей Германия — Япония и Испания — Япония и постарается не повторить ошибок. Мне интересно, как Далич постарается нивелировать японские козыри — бесшабашное выбегание в атаку.

Велик соблазн поставить на победу Хорватии в основное время, но я решил уйти от этой ставки. Мне кажется, что закрытым матч не будет, так как с обороной есть проблемы у обеих команд. Стало быть, хороший вариант для ставки — обе забьют», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 11.00.

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