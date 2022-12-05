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Прогноз Павла Погребняка на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия

Прогноз Павла Погребняка на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия
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Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч чемпионата мира Япония — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии за 2.12.

«Матч Япония — Хорватия. Одна из самых непредсказуемых пар плей-офф чемпионата мира. Япония уже сотворила две сенсации и останавливаться не собирается. Огромная самоотдача и постоянный прессинг могут сыграть ключевую роль в игре с Хорватией. Очень хочется увидеть их в четвертьфинале.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хорватия полностью заслужила выход из группы. Играет сбалансированно и надёжно. Хорватам забивала только Канада. Хорваты создают много креатива, а исполнители у них высочайшего уровня.

Статистика показывает, что матчи между этими командами не отличаются результативностью. Не удивлюсь, если мы увидим серию пенальти. Моя ставка — победа Хорватии с коэффициентом 2.12», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 11.00.

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