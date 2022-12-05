Бразилия — Южная Корея: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата мира по футболу

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Бразилия — Южная Корея.
Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 1.89.
«Бразильцы — одни из главных фаворитов всего турнира. Бразильцы спокойно выиграли два первых матча в группе, не пропустив ни гола, а потом резервным составом сыграли с Камеруном и проиграли. Но я бы не заострял на этом внимание.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Южная Корея — самая слабая команда, по моему мнению, которая пробилась в плей-офф. Кроме вратаря, защитников и Сона, который тащит всю команду, я не вижу ни одного аргумента, чтобы бразильцы их не обыграли.
Для меня всё очевидно – победа Бразилии с форой (-1.5), победа Бразилии всухую. Также можно поставить на точный счёт 3:0», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
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