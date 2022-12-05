Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея

Прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 1.87.

Сборная Бразилии под руководством Тите постепенно возродила былое величие. В отборочном турнире в зоне КОНМЕБОЛ за 17 игр пентакампеоны одержали 14 побед и трижды сыграли вничью, продемонстрировав безупречную игру в обороне и феноменальную производительность в атаке — 40:5.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В финальной части мундиаля травма Неймара существенно сказалась на игре сборной впереди, в частности в завершающей стадии. За три игры футболисты нанесли 57 ударов, из которых 21 в створ, но забили лишь три мяча — Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0). Жёлто-зелёные скудны на голевые феерии. В квалификации они лишь в семи матчах забили три мяча или более, поэтому на фоне травмы у лучшего бомбардира сборной в грядущей встрече с корейцами вряд ли стоит ожидать крупной победы.

Южная Корея — третья по силе сборная Азии. В преддверии матча 3-го тура с Португалией перспективы Сон Хын Мина и компании на продолжение борьбы были туманны, но они сумели удивить одну из сильнейших сборных Европы. Ставка на высокий прессинг с быстрыми фланговыми атаками сыграла. «Воины Тэджу» нанесли 13 ударов, из которых шесть в створ — итоговая победа со счётом 2:1 позволила подопечным Паулу Бенту со второй строчки выйти в 1/8 финала. На этом сказка закончится.

Бразилия на несколько порядков превосходит корейцев в кадровом потенциале и опыте. Команда Тите создаёт огромное количество моментов, но не впечатляет реализацией — 5,4%. Возвращение в строй Неймара должно исправить ситуацию. Рекомендуем ставку на победу Бразилии с форой (-1.5) за 1.87. Также перспективно смотрится пари — победа хозяев через тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 11.00.

Мане оценил выступление сборной Сенегала на ЧМ-2022 в Катаре.

Стерлинг покинул расположение сборной Англии из-за ограбления дома.

Месси назвал фаворитов чемпионата мира.

Бразилия — Южная Корея. Неймару нашли замену Бразилия — Южная Корея. Неймару нашли замену
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022