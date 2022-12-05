Прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея

Представляем вашему вниманию прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 1.87.



Сборная Бразилии под руководством Тите постепенно возродила былое величие. В отборочном турнире в зоне КОНМЕБОЛ за 17 игр пентакампеоны одержали 14 побед и трижды сыграли вничью, продемонстрировав безупречную игру в обороне и феноменальную производительность в атаке — 40:5.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В финальной части мундиаля травма Неймара существенно сказалась на игре сборной впереди, в частности в завершающей стадии. За три игры футболисты нанесли 57 ударов, из которых 21 в створ, но забили лишь три мяча — Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0). Жёлто-зелёные скудны на голевые феерии. В квалификации они лишь в семи матчах забили три мяча или более, поэтому на фоне травмы у лучшего бомбардира сборной в грядущей встрече с корейцами вряд ли стоит ожидать крупной победы.



Южная Корея — третья по силе сборная Азии. В преддверии матча 3-го тура с Португалией перспективы Сон Хын Мина и компании на продолжение борьбы были туманны, но они сумели удивить одну из сильнейших сборных Европы. Ставка на высокий прессинг с быстрыми фланговыми атаками сыграла. «Воины Тэджу» нанесли 13 ударов, из которых шесть в створ — итоговая победа со счётом 2:1 позволила подопечным Паулу Бенту со второй строчки выйти в 1/8 финала. На этом сказка закончится.



Бразилия на несколько порядков превосходит корейцев в кадровом потенциале и опыте. Команда Тите создаёт огромное количество моментов, но не впечатляет реализацией — 5,4%. Возвращение в строй Неймара должно исправить ситуацию. Рекомендуем ставку на победу Бразилии с форой (-1.5) за 1.87. Также перспективно смотрится пари — победа хозяев через тотал больше 2.5 мяча за 2.15.



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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