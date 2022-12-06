Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Марокко — Испания

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко – Испания.



Ставка: Марокко не проиграет за 2.56.



«Приятно было видеть, что вера в марокканскую команду наконец стала оправдываться. Мне казалось, что она вполне была способна бороться за Кубок Африки зимой, но там «львы» сыграли явно ниже своих возможностей. Но вот теперь все увидели их истинную силу. В матчах с хорватами и бельгийцами они, не будучи фаворитами, взяли четыре очка, ну а затем в прогулочном темпе разобрались с Канадой.



Лучшие прогнозы на сегодня.



С Испанией будет, понятное дело, сложнее. Придется отказаться от владения, но в какой-то степени это может сыграть им на руку. При наличии столь мобильных и мощных фланговых защитников, а также Зиеша с Буфалем, контратаки вполне могут им принести успех. Да и в плане организации игры без мяча к ним вопросов пока не возникало – единственный на групповом этапе пропущенный мяч они забили сами себе в игре с канадцами.



Испанцы смотрелись внушительно на фоне Коста-Рики, но с немцами то и дело проявлялись их слабые места. Ну а за игру с Японией их вполне, как говорится, может наказать футбольный бог…



Рискну поставить на успех марокканцев в четвёртый раз подряд. Предположу, что в основное время они Испании не уступят. Ну а дальше всё может быть», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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