Португалия — Швейцария: прогноз Алексея Гасилина на встречу ЧМ-2022

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Португалия — Швейцария.



Ставка: победа Португалии и обе забьют за 4.40.



«Португальцы — одни из моих фаворитов на нынешнем мундиале. Хотя я не могу назвать их последние игры знаменательными. Португалия вышла из группы с первого места, набрав шесть очков. Победа над Ганой (3:2), над Камеруном (2:0) и обидный проигрыш Южной Корее (1:2). Обратите внимание, сколько Португалия пропустила. Защита команды оставляет желать лучшего.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Конечно, хочется, чтобы Криштиану Роналду — звезда мирового футбола — получил главный титул — чемпиона мира, но, судя по игре сборной, такое вряд ли может случиться. Роналду уже не тот — возраст, плюс проблемы с последним клубом. На нынешнем мундиале на счету главной звезды XXI века всего один гол, и тот с пенальти. А если рассмотреть последнюю игру с Южной Кореей, можно вообще заметить, что он уворачивается от мяча, находясь в защите, и можно сказать, что именно он «привёз» гол в ворота своей команды. Многие моменты Криштиану не реализовывает. Здесь уже не игра одного игрока, как мы привыкли видеть сборную Португалии. Здесь уже другая, довольно слаженная команда, где нет зацикленности на одном игроке. И, возможно, это и позволило португальцам добраться до 1/8 финала с первого места. Атака на высшем уровне, много перспективных футболистов, готовых раскрыть потенциал и играть уже за сборную, а не за Криштиану, как было ранее. В предстоящем матче со Швейцарией португальцы покажут класс. Но не пропустить будет сложно.



Сборная Швейцарии выходит в 1/8 финала со второго места, набрав также шесть очков. Швейцарцы победили Камерун (1:0), уступили Бразилии (0:1) и в последнем непростом матче оказались сильнее сербов (3:2). Команда двигается потихоньку, но очень уверенно. Где-то экономят силы, но, когда надо, включаются и показывают настоящий атакующий футбол. Многие не верили в потенциал этой команды, но они показали, что достойны плей-офф. Однако в предстоящем матче с Португалией Швейцарии будет тяжело. Придётся играть на контратаках, потому что Португалия играет в атакующий футбол.



Я думаю, что швейцарцы не оставят ворота соперника нетронутыми, но противостоять натиску европейских бразильцев будет непросто. Мой прогноз — победа Португалии и обе забьют», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



Паулу Бенту покинул пост главного тренера Южной Кореи.



Неймар повторил достижение Пеле и Роналдо.



Тренер бразильцев Тите станцевал с Ришарлисоном после гола в ворота Кореи.