«Амур» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Адмирал».



Ставка: «Адмирал» не проиграет и ТМ 6.5 за 3.40.



«Это будет уже второе из шести декабрьское противостояние двух географических соседей. В первом, случившемся во Владивостоке, если кто забыл, «Амур» победил с сухим счётом 2:0. И здесь главенствует даже не восхищение тому, как здорово хабаровчане сыграли на узкой приморской площадке, сколько удивление беззубости владивостокского нападения на глазах собственных болельщиков.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Теперь соперникам предстоит сыграть в Хабаровске, и «Амур» будет на подъёме. Победа во Владивостоке стала для него третьей подряд, благодаря чему хабаровчане метеором ворвались в зону плей-офф Восточной конференции, выдавив оттуда «Барыс». Хорошее дело надо закреплять, и своя площадка для этого подходит как нельзя лучше.



Но ведь и в тренерском штабе «Адмирала» сидят не дураки. Прошедший матч многократно рассмотрен, разобран на атомы, каждый ткнут носом в свои недоработки, и в Хабаровске приморцы будут играть совсем по-другому. Конечно, если молчание владивостокского нападения имеет под собой системную основу, то пиши пропало. Но, честно говоря, я не понимаю, с чего бы её там иметь.



Поэтому предположу, что хабаровский матч этих соперников будет не особо результативнее владивостокского и тотал в нём точно не превысит 6.5. А по итогам игры «Адмирал» всё-таки наберёт хотя бы одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 3.85.



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