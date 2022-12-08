«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 8 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.28.



«Если кто подзабыл, то у «Автомобилиста» вообще-то одиннадцать побед в двенадцати последних матчах. Также команда имеет действующую серию из четырёх побед подряд, в 14 играх набирает очки, а в предыдущем туре «раскудрявила» саму «Магнитку».



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Трактор» в предыдущем туре весьма неожиданно победил в Новосибирске, остановив проигрышную серию на отметке в пять матчей. Сравнивать турнирные показатели нынешних соперников бессмысленно, поскольку у челябинцев по сравнению с екатеринбургскими это «слёзки сиротки Хаси».Скажем просто: «Автомобилист» — вторая команда КХЛ по игре дома (первая – СКА). А «Трактор» набирает в гостях, стыдно сказать, 36,8 процента очков.



Таким образом, я не вижу никаких ни объективных, ни субъективных причин для того, чтобы «Трактор» уехал из Екатеринбурга непоротым. Можно, конечно, вооружиться статистикой личных встреч, где в общем и целом ничья, но каким раньше был «Трактор» и каким «Автомобилист» и какие они сейчас?



Домашняя победа «Автомобилиста» в матче с тоталом, превышающим 4,5. Причём победят хозяева в основное время и с преимуществом от двух шайб и более, как бы «Трактор» ни сопротивлялся», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.78.



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