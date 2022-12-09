Нидерланды — Аргентина: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала ЧМ-2022

9 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/4 финала встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Лионеля Скалони можно с коэффициентом 2.22. Шансы Нидерландов оценили коэффициентом 3.80, ничья идёт за 3.20.
Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Аргентина не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.38, а ТМ 2.5 идёт за 1.58.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.12. Гол Нидерландов оценивают в 1.57, а на то, что отличится сборная Аргентины, можно поставить за 1.31.
Экспресс с коэффициентом 5.49.
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