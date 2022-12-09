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Хорватия — Бразилия: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

Хорватия — Бразилия: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022
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9 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/4 финала встретятся сборные Хорватии и Бразилии. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами бразильцев: поставить на победу команды Тите можно с коэффициентом 1.39. Шансы Хорватии оценили коэффициентом 9.40, ничья идёт за 5.00.

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Бразилия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.85, а ТМ 2.5 идёт за 2.07.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.16. Гол Бразилии оценивают в 1.10, а на то, что отличится сборная Хорватии, можно поставить за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 5.49.

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