Нидерланды — Аргентина: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина.
Ставка: победа Аргентины за 2.19.
«Сборная Нидерландов хорошо проводит нынешний турнир, но какой-то особой изобретательности пока не проявляла. Команде легко давались победы в групповом раунде, да и в 1/8 финала она не испытала сложностей с США, пройдя их столь же непринужденно. Однако теперь нидерландцев ждет очень грозный оппонент, который и испытает на прочность европейцев. Полагаю, что выбить аргентинцев будет совсем непросто и для этого оранжевым придётся подключить все свои ресурсы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Аргентины, то я считаю, что команда очень грамотно распределила силы на всю дистанцию турнира и прибавляет от матча к матчу. В последних играх сборная стала заметно лучше выглядеть в обороне, да и атака начала действовать более качественно и раскованно. «Альбиселесте» тоже пока не встречали равного сопротивления, и матч с нидерландцами покажет их истинную готовность побороться за долгожданный титул.
На мой взгляд, в этой паре есть фаворит и это не европейский коллектив. Да, Нидерланды не встречали особых сложностей до этой стадии, но там и противники были не чета нынешнему. Аргентина умеет засушить игру и дождаться своего шанса впереди. Я считаю, что стоит ждать осторожного развития событий в этой схватке и непростой победы южноамериканцев, которые повыше классом и смотрятся более организованно», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.39.
Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.
Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.
Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.
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