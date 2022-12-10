Прогноз Эммануэля Адебайора на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко — Португалия

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко – Португалия.

Ставка: победа Марокко за 5.50.

«Марокко — единственная из четырёх африканских команд, сумевшая добраться до четвертьфинала. Она обыграла Испанию (3:0) в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время прошли без голов. Марокканцы доказали, что это хорошая команда, которую сложно сломить.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Вся сборная показала, что умеет обороняться на высочайшем уровне. Их вратарь Боно был великолепен и продемонстрировал невероятную игру. Марокко заслужило эту победу.

Португалия показала чудеса реализации в матче со Швейцарией, забив шесть мячей. Конечно, швейцарцы сыграли гораздо хуже соперников, но они не заслуживали такого разгромного поражения. Гонсалу Рамуш, заменивший Криштиану Роналду в стартовом составе, отметился прекрасным хет-триком. Сборная Португалии выглядела очень неплохо, она явно будет уверена в себе после такой победы над швейцарцами.

Кто фаворит? Безусловно, Марокко придётся несладко. Но я хочу быть оптимистом и надеюсь, что Марокко победит со счётом 2:1. Я уверен, что это будет тяжёлая игра для них, но, зная, как они умеют защищаться, я чувствую, что африканцы победят».

Экспресс с коэффициентом 6.97.

Месси недоволен судейством в матче с Нидерландами.

Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.