Англия — Франция: прогноз Эммануэля Адебайора на матч чемпионата мира по футболу

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция.

Ставка: победа Англии со счётом 2:1 за 10.5.

«Англия легко прошла в четвертьфинал, обыграв Сенегал — 3:0. Англичане доминировали всю игру и заслужили эту победу. Джуд Беллингем показал великолепную игру, и, хотя ему всего лишь 19 лет, он является важнейшим игроком в своей команде.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Гарри Кейн тоже сыграл идеально и забил свой первый гол на турнире. Англичане продемонстрировали хороший футбол, командный настрой, но я уверен, что им будет непросто в игре с действующими чемпионами — французами.

Франция обеспечила себе комфортную победу над поляками в 1/8 финала. Французская сборная играла лучше соперника с первой минуты матча и заслуживала победы. Вновь фантастическую игру провёл Килиан Мбаппе, забивший два гола и возглавивший гонку бомбардиров с пятью мячами.

Антуан Гризманн был великолепен в этом матче. Казалось, что он был везде на поле, и его игра является прекрасным примером того, что голы и ассисты в матче — это ещё не самое главное. Оливье Жиру, ставший лучшим бомбардиром в истории сборной Франции с 52 голами, хорошо выполняет свою работу и делает всё возможное для своей сборной, несмотря на то что это не самый техничный футболист.

Нас ждёт увлекательный матч. Обе команды настроены на атаку, и у них много заряженных на нападение футболистов.

Кто лучше: Килиан Мбаппе или Гарри Кейн? Хороший вопрос. Мы знаем, что Гарри Кейн — хороший футболист, хороший нападающий, он может забить левой, правой, головой, забить со штрафного, из любой точки поля. Килиан, играя за «ПСЖ», имел возможность встретиться с «Манчестер Сити», где ему было тяжело справляться с Кайлом Уокером, который также является игроком сборной Англии.

Кто забьёт? В Англии много хороших игроков, это Букайо Сака, Рашфорд, Гарри Кейн, Хендерсон, у них много шансов на победу. И я думаю, что они выиграют со счётом 2:1».

Экспресс с коэффициентом 7.09.

Где покажут матч Англия — Франция.

Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.

Кака: для бразильцев Роналдо — просто толстяк.