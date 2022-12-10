Прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Оттава»

Представляем вашему вниманию матч НХЛ «Нэшвилл» — «Оттава».
Ставка: победа «Нэшвилла» за 2.10.
«Нэшвилл» постепенно выправляет ситуацию в регулярном первенстве. «Предаторз» выиграли в пяти из восьми последних матчей. Это позволило им подняться в турнирной таблице на 11-е место. По итогу 24 встреч у хозяев в активе 26 очков.
У подопечных Джона Хайнса плохо обстоят дела с созданием и реализацией опасных моментов — хозяева забросили 63 шайбы. В последней игре «Нэшвилл» уступил на выезде «Тампе» со счётом 2:5. «Хищникам» не удалось закрыть Никиту Кучерова, который своей активностью поспособствовал победе.
«Оттава» улучшает игру. Тренерский штаб гостей кардинально изменил сочетания в звеньях, и это помогло выиграть в четырёх из восьми последних матчей. Тем не менее, катастрофический старт в чемпионате оставляет хоккеистов из Канады на 15-м месте Восточной конференции. После 26 игр «Сенаторз» набрали 22 очка.
«Нэшвилл» на домашней арене не предоставляет сопернику ни единого шанса на победу в очных играх на своей площадке. Они выиграли в семи последних личных встреч. Перспективно выглядит ставка на победу «Нэшвилла» за 2.10.
Экспресс с коэффициентом 7.09.
Запущено голосование по изменению формата плей-офф КХЛ.
Морозов: ни у одного клуба КХЛ нет финансовых задолженностей.
Овечкину осталось всего пять шайб до рекорда Горди Хоу.
Эллер: мы были удивлены, что у Овечкина всего 52 гола в пустые ворота.
- 10 декабря 2022
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