Прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Оттава»

Представляем вашему вниманию матч НХЛ «Нэшвилл» — «Оттава».

Ставка: победа «Нэшвилла» за 2.10.

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«Нэшвилл» постепенно выправляет ситуацию в регулярном первенстве. «Предаторз» выиграли в пяти из восьми последних матчей. Это позволило им подняться в турнирной таблице на 11-е место. По итогу 24 встреч у хозяев в активе 26 очков.

У подопечных Джона Хайнса плохо обстоят дела с созданием и реализацией опасных моментов — хозяева забросили 63 шайбы. В последней игре «Нэшвилл» уступил на выезде «Тампе» со счётом 2:5. «Хищникам» не удалось закрыть Никиту Кучерова, который своей активностью поспособствовал победе.



«Оттава» улучшает игру. Тренерский штаб гостей кардинально изменил сочетания в звеньях, и это помогло выиграть в четырёх из восьми последних матчей. Тем не менее, катастрофический старт в чемпионате оставляет хоккеистов из Канады на 15-м месте Восточной конференции. После 26 игр «Сенаторз» набрали 22 очка.

«Нэшвилл» на домашней арене не предоставляет сопернику ни единого шанса на победу в очных играх на своей площадке. Они выиграли в семи последних личных встреч. Перспективно выглядит ставка на победу «Нэшвилла» за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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