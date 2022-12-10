«Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида».

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Географические соседи из штата Флорида за последние годы успели надоесть друг другу, но от этого их встречи не становятся менее горячими. «Тампа» испортила «Флориде» прошлый сезон. «Пантеры» выиграли регулярный чемпионат, но проиграли «молниям» в серии плей-офф со счётом 0-4.

Нынешняя «Флорида» далека от успехов прошлого сезона. Команда выиграла лишь в четырёх из 11 последних встреч. Но три из этих четырёх побед произошли в прошлых четырёх играх, так что признаки возвращения былой удали присутствуют.

Третьей звездой матча с «Детройтом» (5:1) стал Сергей Бобровский. Российский вратарь отбил 19 из 20 бросков по воротам. Но эта победа стала для него пятой за 14 проведённых игр.

У «Тампы» форма куда лучше – девять побед в последних 12 матчах. Как обычно, важную роль в команде играют российские хоккеисты. Свой вклад в победу над «Нэшвиллом» внесли отдавшие по одной голевой передаче Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. У Сергачёва теперь 24 (4+20) очка в сезоне, а у Кучерова – 38 (11+27).

«Тампа» в гораздо лучшей форме, поэтому можно поставить на её победу в основное время.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

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