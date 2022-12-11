Прогноз на матч Сегунды «Гранада» — «Бургос»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Сегунды между «Гранадой» и «Бургосом».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.39.
Этот матч один из самых интересных в туре. «Гранада» старается играть в яркий и зрелищный футбол. Её атака одна из лучших в лиге, но результаты у «насридов» нестабильные.
«Гранада» очень слабо проводит выездные матчи, побеждает она не так уж часто, чтобы сейчас претендовать на лидерство. При этом она может настроиться и обыграть любого соперника.
«Бургос» долгое время шёл вообще без поражений и без пропущенных голов. Сейчас ситуация изменилась, в трёх последних матчах «Бургос» пропустил пять голов, это больше, чем за предыдущие 16 игр. Но и забивать гости начали ощутимо чаще, неудивительно, что они продолжают бороться за лидерство и сейчас занимают вторую строчку с отставанием от лидера в одно очко.
Обе команды сейчас играют ярче и результативнее, чем раньше. Их личная встреча должна пройти по такому же сценарию. Голов должно быть больше обычного, поэтому поставим на тотал больше 2.5 мяча.
Экспресс с коэффициентом 5.62.
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