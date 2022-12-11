Прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Лион» 11 декабря

Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Лион».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.

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Пока все уделяют максимум внимания чемпионату мира по футболу, клубы отдыхают, но некоторые начинают проводить товарищеские матчи. Так, «Ливерпуль» будет играть с «Лионом». Для красных встреча будет первой после остановки сезона в АПЛ.

Французы уже провели два контрольных матча, в которых обыграли «Хеверле Лёвен» со счётом 5:3 и уступили «Арсеналу» — 0:3. Игра с «канонирами» не удалась «Лиону», а встреча с «Ливерпулем» может быть ещё более тяжёлой.

Красным нужно набирать очки в АПЛ, поэтому товарищеские встречи должны помочь наработать новую схему и отладить все игровые механизмы. К тому же наверняка Юрген Клопп с первых минут выпустит Салаха, который, естественно, не поехал на чемпионат мира. Ему нужно набирать форму.

Учитывая всё это, прогнозируем победу «Ливерпуля» и очередной провал французского клуба в игре.

Экспресс с коэффициентом 5.62.

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