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Франция — Марокко: прогноз Кузьмича на игру 1/2 финала ЧМ-2022

Франция — Марокко: прогноз Кузьмича на игру 1/2 финала ЧМ-2022
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Блогер Кузьмич дал прогноз на матч Франция — Марокко в рамках 1/2 финала ЧМ-2022.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 за 1.95.

«Скучный вышел чемпионат мира в Катаре всё-таки – много нулевых ничьих, отсутствие пива.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но почему-то нет никаких сомнений в том, что матч Франция – Марокко принесёт нам голы. Да, оборона Марокко очень хорошая, но атака Франции ещё лучше. Четвёрка Гризманн, Мбаппе, Дембеле и Жиру пока без гола с поля не уходила, а то и без двух. Мой план ставить на голы. Сборная Франции тотал больше 1.5», — сказал Кузьмич.

Экспресс с коэффициентом 4.16.

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