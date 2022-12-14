Франция — Марокко: прогноз Кузьмича на игру 1/2 финала ЧМ-2022

Блогер Кузьмич дал прогноз на матч Франция — Марокко в рамках 1/2 финала ЧМ-2022.
Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 за 1.95.
«Скучный вышел чемпионат мира в Катаре всё-таки – много нулевых ничьих, отсутствие пива.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но почему-то нет никаких сомнений в том, что матч Франция – Марокко принесёт нам голы. Да, оборона Марокко очень хорошая, но атака Франции ещё лучше. Четвёрка Гризманн, Мбаппе, Дембеле и Жиру пока без гола с поля не уходила, а то и без двух. Мой план ставить на голы. Сборная Франции тотал больше 1.5», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 4.16.
Месси: финал ЧМ-2022 станет для меня последним матчем на мундиалях.
Модрич: пенальти убил Хорватию.
Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.
- 14 декабря 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:10
-
06:30
- 13 декабря 2022
-
23:58
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00