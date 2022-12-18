Россия — Беларусь: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут, трансляция

18 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь. Начало запланировано на 14:30 мск.
Смотреть трансляцию матча можно на Первом канале.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами россиян: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.32. Победа Беларуси по итогам 60 минут оценивается в 6.80.
Букмекеры сомневаются, что встреча Россия — Беларусь получится результативной: тотал больше 6.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 6.5 шайбы — за 1.41.
Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 5.65. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.90.
Экспресс с коэффициентом 8.75.
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