Представляем вашему вниманию прогноз на матч Сегунды «Малага» — «Алавес».
Ставка: обе забьют за 2.20.
В Сегунде всё настолько быстро меняется, что сейчас беспросветный аутсайдер «Малага» в матче с одним из лидеров лиги не выглядит уже слишком безнадёжно.
Хозяева по-прежнему практически не выигрывают, ведь у них всего одна победа в девяти последних матчах. Тем не менее сейчас важнее то, что и поражение у них лишь одно в шести предыдущих турах. Семь очков на данном отрезке позволили команде покинуть последнее место и вернуть статус фаворита в борьбе за выживание.
«Алавес», в свою очередь, стал выступать заметно слабее, уступив в трёх играх подряд, – здесь потери и с конкурентами «Гранадой» (1:3) и «Леванте» (0:2), и с середняками вроде «Тенерифе» (1:2).
Серия из трёх матчей, в которых гости не пропустили ни одного мяча, сменилась на серию с семью голами в пассиве на такой же дистанции. На выезде «Алавес» также не может выиграть на протяжении четырёх матчей кряду.
Стоит поверить, что «Малага» в нынешней форме накажет соперника за расточительность и постарается не проиграть, а для этого надо забивать. Поэтому основной ставкой возьмём «обе забьют» за 2.20.
Экспресс с коэффициентом 8.75.
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