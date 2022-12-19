«Металлург» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Амур».



Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 2.53.



«Магнитка» неожиданно подсела к каникулам, проиграв три матча подряд. Но если два поражения от «Автомобилиста» выглядят вполне объяснимыми, то проигрыш в Нижнекамске показался весьма неожиданным и каким-то неправильным. В данный момент «Металлург» набирает в сезоне 66,7 процента очков, идя на втором месте в Восточной конференции. Дома он играет чуть сильнее, набирая 73,7 процента очков (или 1,47 очка в среднем за матч) при разнице заброшенных и пропущенных шайб 3,11:2:16.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Амур» перед самыми каникулами вскочил на восьмое место Востока, где сейчас и находится, набирая в сезоне ровно 50,0 процента очков. При этом в гостях хабаровчане выступают явно слабее — там они набирают лишь 36,1 процентов очков (или 0,72 очка в среднем за матч) при разнице шайб 1,72:2,89 в среднем за матч.



Соперники трижды встречались в текущем сезоне, и все три раза побеждали гости, при этом дважды гостями была «Магнитка». При этом в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Магнитогорске, уральцы побеждали восемь раз, а хабаровчане – лишь дважды, в том числе один раз уже в нынешнем сезоне. По сути, норму даже перевыполнили.



Вывод: лично я жду достаточно весёлого матча, как бы «Амур» ни взялся в гостях запираться. Предположу немалое количество заброшенных шайб, которое унесёт тотал выше 5,5. А «Магнитка» в итоге наберёт два очка в основное время, победив с разницей в две или более шайбы», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.03.



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