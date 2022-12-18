«Металлург» — «Амур». Воробьёву хватит проигрывать

Каким бы тяжёлым матч ни получился, но «Магнитка» добьётся своего.

19 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Амур». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу «Металлурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51, а шансы «Амура» оценены в 6.30.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Амур» 19 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Амур» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 1.62, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 2.30. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» — «Амур» (19.12.2022)

19 декабря в городе Магнитогорск на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч «Металлург» — «Амур». Смогут ли «тигры» продлить чёрную полосу «сталеваров»? Разбираемся вместе.

Прошлогодний финалист Кубка Гагарина убедительно выступил в осенней части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Ильи Воробьёва одержала 24 победы в 36 играх и закрепилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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Начало зимней части не задалось. «Лисы» дважды подряд не смогли дать отпор «Автомобилисту» (1:2 – дома и 1:4 – на выезде), а также уступили «Нефтехимику» (2:3). Они сохранили за собой второе место на Востоке, но отставание от екатеринбуржцев увеличилось до семи очков.

«Металлург» очень хорош в атаке. За 39 игр хоккеисты забросили 115 шайб. Филипп Майе принял участие практически в каждом четвёртом результативном действии клуба из Магнитогорска. Канадский нападающий забил 16 голов и отдал 12 ассистов. В гонке снайперов он занимает шестое место.

«Сталевары» в последнее время огорчали надёжностью игры в обороне. Они потерпели поражения в трёх последних матчах с суммарным счётом 4:9, но серьёзных вопросов к игре команды в защите нет. Лишь восемь клубов пропустили меньше. Вряд ли «Амур» с одной из самых беззубых атакующих линий в КХЛ несёт серьёзную угрозу воротам Эдди Паскуале.

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«Амур» в последнее время заметно активизировался. За 15 последних матчей «тигры» девять раз выиграли. Команда Вадима Епанчинцева прибавила в обороне. На вышеупомянутом отрезке она пропустила лишь 30 шайб — лучший показатель надёжности в лиге с начала ноября. Даже СКА — лидер Западной конференции, пропустил больше — 39 шайб за последние 15 игр.

Подводит «Амур» слабая игра в атакующем блоке. Хоккеисты очень плохи в завершающей стадии. Иван Николишин и его одноклубники забросили лишь 79 шайб за 38 игр. 26-летний нападающий поучаствовав в каждой третьей заброшенной шайбе.

«Металлург» на порядок сильнее соперника. Команда Ильи Воробьёва демонстрирует сравнительно лучшие результаты на родном льду, выиграв в 13 матчах из 19 на стадионе «Арена-Металлург». Недооценивать «Амур» с его надёжной обороной не стоит. При таких раскладах стоит присмотреться к ставке на победу «Металлурга» через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.26.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Амур» 19 декабря 2022 года

Если убрать из расчёта три последних матча «Металлурга», то он не так плох. Команда Ильи Воробьёва достойно играет в защите и очень эффективна в атаке. Лишь три клуба превосходят «лис» в показателе производительности. В грядущей встрече с «Амуром» Филиппу Майе и его одноклубникам будет непросто в полной мере проявить своё голевое чутье. «Тигры» прибавили в обороне и способны потрепать нервишки хозяевам. Отсюда ставка на победу «Металлурга» через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.26.

Ставка: П1 и ТМ 5.5 шайбы за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 8.75.

Прогноз на матч СКА — «Витязь» с коэффициентом 3.80.

Капризов побил свой же клубный рекорд.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.

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