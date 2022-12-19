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«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТБ 4.5 за 3.14.

«Торпедо» и «Северсталь» можно назвать закадычными друзьями в том плане, что все время норовят ухватить друг друга за кадык. При этом результаты, которые команды демонстрируют в лиге, занимаемые ими места, не играют никакой роли. В конце истории Суперлиги «Северсталь» была и третьей, и второй, но при этом исправно проигрывала нижегородцам, в плей-офф вообще не попадающим. Сейчас картина изменилась, сейчас «Торпедо» на коне, но это не мешает череповчанам грызть нижегородцев везде, где те им только попадаются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В настоящий момент «Торпедо» идет на четвертом месте в Западной конференции, набирая в целом по сезону 62,8 процента очков. При этом дома нижегородцы играют значительно лучше, там они набирают уже 76,3 процента очков (или 1,53 очка в среднем за матч) при домашней разнице заброшенных и пропущенных шайб.

У «Северстали» все гораздо скромнее. Команда Андрея Разина в зону плей-офф не попадает, при этом отставание от восьмого места уже достаточно приличное. В целом по сезону «Северсталь» набирает 47,4 процента очков. Причем в гостях этот результат почти не уступает – 45,2 процента очков (или 0,90 очка в среднем за гостевой матч) при выездной разнице шайб 2,52: 3,10.

По статистике личных встреч практически везде равенство, а в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнем Новгороде, и вовсе равенство абсолютное – по пять побед у каждого. Плюс давайте не будем забывать, что главное преимущество нижегородцев – молодость – будет нивелировано, поскольку череповчане, во-первых, и сами не старые, а во-вторых, еще и отдохнувшие.

Таким образом, прогнозирую средний по заброшенным шайбам матч с тоталом, превышающим 4,5. По итогам этого матча «Северсталь» в Нижнем Новгороде наберет минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 10.03.

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