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«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Беларуси
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» (Минск) – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.95.

«Утомленные Кубком Первого канала белорусские хоккеисты сыграют с одним из лидеров Запада через сутки после окончания турнира сборной. В заключительном матче с Россией на вратаря Алексея Колосова выпала серьёзная нагрузка. Он отразил 41 бросок из 45 и справился с пятью буллитами. Большой вопрос, хватит ли Колосову и партнёрам сил, чтобы противостоять грозному ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Армейцы неровно играли до перерыва, но причины этому – травмы важных игроков. После паузы, перезарядив батарейки, команда Сергея Фёдорова видится очевидным фаворитом матча в Минске. Не жду повторения игры 13 ноября, когда команды настреляли 13 шайб на двоих. Поставил бы на победу ЦСКА в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 10.03.

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