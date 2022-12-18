«Динамо» Минск — ЦСКА. Фёдоров взбодрит белорусов

19 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА. Начало – в 19:10 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех минчан оценивается аналитиками в 3.30. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.20.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА 19 декабря 2022 года

Букмекеры верят, что матч «Динамо» Минск – ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. На гол в каждом периоде можно поставить за 1.66. Вероятность овертайма в этом матче оценивается в 5.95.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА (19.12.2022)

В КХЛ возобновляется сезон после небольшого перерыва. На 19 декабря запланированы сразу 10 матчей. Сейчас нас интересует игра в Минске, где на «Минск-Арене» местное «Динамо» примет действующего чемпиона – ЦСКА. Хозяева замыкают первую восьмёрку Западной конференции с преимуществом в пять очков. ЦСКА находится на третьей строчке.

Сложно сказать, пошла ли на пользу «Динамо» пауза в чемпионате, ведь его результаты не были слишком плохими. Да, команда Крэйга Вудкрофта уходила на перерыв с двумя поражениями в пассиве, однако в каждом из матчей смогла дать бой крепким соперникам – «Северсталь» вырвала победу лишь за пять минут до конца (3:4), а СКА вышел вперёд только во второй половине последнего периода (3:5). Как видно, минчане всегда много забивали.

Оши: я научился у Овечкина радоваться за партнёров, забивающих голы.

По активности в атаке они действительно могут состязаться с лидерами лиги, ведь в составе хватает ярких легионеров. Сейчас у «зубров» восьмое по результативности нападение в чемпионате – заброшено 105 шайб. Проблема только в том, что большинство работает плохо и это вредит в играх с закрытыми командами. К примеру, «Спартак» и «Сочи» больше двух голов забить не позволили.

Впрочем, сейчас в соперниках будет клуб другого уровня. И это добавляет интриги, ведь так получается, что до сих пор самый весёлый хоккей «Динамо» показывало с лидерами. Хозяева забивали шесть голов в матче с московскими одноклубниками (6:3), трижды смогли пробить оборону очень надёжного «Адмирала», также три шайбы пропустил СКА.

Минчане умеют играть с командами, которые любят атаковать сами, а не пытаются мешать другим. Теперь же и мотивация будет на уровне, так как домашняя встреча подразумевает шанс реванша. В 11 последних играх «зубры» потерпели восемь поражений, однако на отрезке из шести предыдущих матчей баланс у них равный – три победы и три поражения. После лёгкой перезагрузки и почти без кадровых проблем они могут показать себя с лучшей стороны.

НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате до 84.

В то же время ЦСКА едва ли позволит сильно развернуться у своих ворот даже в гостях. Армейцам тоже был необходим небольшой отпуск, чтобы вернуться на победный путь. Разумеется, нельзя сказать, что команда допускала много провалов, но стабильности ей точно не хватало. Сейчас у чемпиона в пассиве три поражения в четырёх предыдущих играх. При этом обыграть удалось только аутсайдера «Сочи», а с «Авангардом», «Торпедо» и «Металлургом» игра не задалась.

Уже неудивительно, что в нынешнем сезоне ЦСКА выдаёт короткие отрезки с победами и поражениями. В гостях картина не лучше – в четырёх последних матчах обыграть удалось только «Сочи» (4:2) и «Торпедо» (4:0). Хотя в Минске подопечные Сергея Фёдорова давно чувствуют себя вполне комфортно, но в этом сезоне уже уступили со счётом 3:1.

Стоит отметить, что за последний год эти команды подарили немало ярких матчей, в которых всегда была искра. Итог, как правило, один – победа ЦСКА. Армейцы выигрывали в шести из восьми последних встреч, а в столице Беларуси праздновали победу в 10 из 11 последних игр. Кроме того, минчане регулярно пропускали в свои ворота много голов.

Нападение у гостей мощное – 122 гола забито, что является третьим показателем в лиге. Также нельзя не упомянуть, что, в отличие от соперника, с большинством у ЦСКА полный порядок: третьи по проценту реализации и пятые по количеству забитых голов в неравных составах. Весомое преимущество в таком матче, ведь минчане не блещут игрой в защите.

Даже после небольшой паузы исключать вероятность сенсации в этом матче не стоит. «Динамо» дома будет способно потрепать нервы чемпиону, поэтому пока лучше взглянуть на результативность. Две атакующие команды, идущие в топе по многим статистическим показателям.

Капризов побил свой же клубный рекорд.

Минчане в среднем пропускают почти три шайбы за игру, однако всегда активно идут вперёд в открытом игровом стиле. ЦСКА и вовсе свою стандартную норму в три гола почти всегда выполняет. В семи из девяти последних личных встреч команды спокойно преодолевали рубеж в шесть голов, и меньшего сейчас не ждём. Ставка на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.19 выглядит хорошо.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА 19 декабря 2022 года

Первый матч в Минске после перерыва обещает порадовать зрелищным хоккеем. Не так давно «Динамо» и ЦСКА уже дарили зрителям голевую феерию, забросив 13 шайб на двоих, а в последние годы на льду «зубров» соперники редко не добирались хотя бы до шести голов. Хозяева будут стремиться взять реванш за последнее поражение и вновь насолить фавориту, а армейцам пора возвращаться на победный путь. У вратарей в этой игре будет немало работы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.19.

Экспресс с коэффициентом 8.75.

Тротц: Овечкин гордится тем, что он из России.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.

Прогноз на матч СКА — «Витязь» с коэффициентом 3.80.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь» с коэффициентом 3.01.