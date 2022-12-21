«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.99.



«В предыдущем туре, первом после паузы, соперники одержали победы. Но насколько разными были эти победы! «Ак Барс» закрыл все вопросы с «Куньлунем» ещё в первом периоде, после чего спокойно доигрывал. «Локомотив» смог преодолеть сопротивление самой последней команды КХЛ – ХК «Сочи» — только в третьем периоде. Причём лишь во второй половине третьего периода. Дома.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Понятно, что показатели второй команды Западной конференции будут выше, чем у команды, которая находится в нижней части зоны плей-офф Восточной конференции. Понятно, что у нас встречаются две весьма домашние команды, причём у «Локомотива» это выражено даже более явно, чем у «Ак Барса».



Но поверх любых статистических выкладок ложится тот факт, что «Локомотив» для «Ак Барса» будет повышенным раздражителем и повышенным же мотиватором. А это сразу кардинально меняет все предварительные расклады. Причём меняет зеркально.



Поэтому я не стану углубляться в цифры. А видел, что с «Куньлунем» казанцы полматча играли вполноги, сберегая силы к «Локомотиву». Тогда как ярославцам пришлось попотеть, чтобы сломить сопротивление сочинцев. Поэтому предположу достаточно низовой матч (другого при участии ярославцев и быть не может), с тоталом ниже 7.5. И в матче этом «Ак Барс» победит в основное время, пусть и с минимальным преимуществом», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.51.



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