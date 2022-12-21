Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Витязь».
Ставка: «Витязь» не проиграет за 1.89.
«Торпедо» уходило на перерыв в прекрасном настроении после убедительной победы над чемпионом (4:2) в гостях. Первый матч второй половины сезона тоже не разочаровал результатом, однако усилий с «Северсталью» пришлось приложить уже больше – соперник ошибся только в овертайме (2:3). Таким образом, у нижегородского клуба действующая серия в три матча без поражений в основное время, но на своём льду он выступает уже не столь уверенно – до недавней победы были два крупных поражения – от ЦСКА (0:4) и СКА (2:6).
Лучшие прогнозы на сегодня.
Однако с грандами атакующей команде Игоря Ларионова в открытом стиле игры тягаться всё ещё проблематично, поэтому пока важнее не ошибаться во встречах с соперниками уровнем ниже. «Витязь» именно из таких, несмотря на неплохие показатели в три победы в пяти предыдущих играх. Тем не менее обыгрывали «богатыри» аутсайдеров – «Сочи» шансов не оставили (6:2), а вот «Куньлунь» боролся до последнего (1:3). Теперь подмосковной команде придётся играть с оглядкой на свои ворота, ведь она пропускала немало, а от соперников из верхней части таблицы – ЦСКА, СКА, «Спартака» и московского «Динамо» – минимум трижды.
Кроме того, в гостях «Витязь» теряет баланс, в пяти последних матчах выиграв лишь раз. «Торпедо» не обойдётся без проблем, ведь даже в нынешнем сезоне в трёх очных играх «Витязь» дважды переводил игру в овертайм. Однако общего успеха хозяева добьются. Рассмотрим вариант «гости не проиграют в основное время» с коэффициентом 1.89.
Экспресс с коэффициентом 13.51.
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