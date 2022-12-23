Чемпионат мира по хоккею до 20 лет: расписание матчей, когда начало
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26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею до 20 лет. Участие в нём примут 10 стран, но без сборной России, которую отстранили. Вместо россиян на турнир поедет Латвия.
Расписание матчей группового этапа МЧМ-2023 (время мск):
26 декабря
- 19:00 Финляндия – Швейцария;
- 21:30 Швеция – Австрия.
27 декабря
- 0:00 Латвия – США;
- 2:30 Чехия – Канада;
- 19:00 Финляндия – Словакия;
- 21:30 Швеция – Германия.
28 декабря
- 0:00 Латвия – Швейцария;
- 2:30 Чехия – Австрия.
29 декабря
- 0:00 Словакия – США;
- 2:30 Германия – Канада;
- 19:00 Финляндия – Латвия;
- 21:30 Швеция – Чехия.
30 декабря
- 0:00 Швейцария – США;
- 2:30 Австрия – Канада;
- 19:00 Словакия – Латвия.
31 декабря
- 0:30 Германия – Австрия;
- 19:00 Швейцария – Словакия;
- 21:30 Германия – Чехия.
1 января
- 0:00 Финляндия – США;
- 2:30 Швеция – Канада.
Экспресс с коэффициентом 5.89.
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